Hund wird überfahren und beisst Mädchen – Luzerner Polizei sucht Lenker

Ein Lieferwagen hat am Montagabend in Littau LU einen Hund überfahren. Das schwerverletzte Tier biss noch das Mädchen, das mit ihm unterwegs war, und musste später eingeschläfert werden. Der Lieferwagen fuhr ohne anzuhalten weiter, teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit.

Der Unfall ereignete sich auf der Cheerstrasse, beim Fussgängerstreifen neben der Einmündung der Grubenstrasse. Der Lieferwagen kam von der Grubenstrasse her und hielt beim Fussgängerstreifen nicht an, heisst es weiter. Das Mädchen konnte ihm noch ausweichen, der Hund wurde jedoch überfahren.

Zum Hundebiss kam es dann, als sich das Mädchen um das verletzte Tier kümmern wollte. Das Mädchen wurde in ärztliche Behandlung gebracht.

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Lenker oder der Lenkerin des Lieferwagens. (sda)