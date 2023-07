Polizeirapport

Polizei findet drei Tote in Garage in Uerkheim AG

In Uerkheim AG kam es am Donnerstag zu einem grossen Polizeieinsatz. Dabei wurden drei tote Personen in einer Garage aufgefunden. Zur Todesursache gab die Polizei bislang nicht Auskunft. Für die Bevölkerung habe jedoch keine Gefahr bestanden. Auch die Feuerwehr wurde aufgeboten. Eine Fahndung wurde nicht ausgelöst. Dies lässt darauf schliessen, dass kein Tötungsdelikt vorliegt.

Die Feuerwehr- und Polizeiautos vor Ort. Bild: brk news

Bei der Polizei sei um 13.30 Uhr eine entsprechende Meldung eingegangen, worauf zwei Patrouillen der Regionalpolizei und die Feuerwehr an den Ort des Geschehens gefahren seien, erklärte der Polizeisprecher. Im Moment sei die Kriminalpolizei dabei, die Todesursache und die Umstände, die zum Tod der drei Personen geführt hätten, abzuklären. (dab/sda)

Mehr folgt in Kürze ...