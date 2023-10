Polizeirapport

Junglenker raste mit Tempo 106 innerorts durch Kleindöttingen AG – Wagen beschlagnahmt

Ein 21-jähriger Autofahrer mit Führerschein auf Probe ist mit Tempo 106 innerorts durch Kleindöttingen gerast. Er war rund doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Polizisten nahmen ihm den Ausweis auf der Stelle ab und stellten seinen Wagen sicher. Er muss sich vor der Justiz wegen Rasens verantworten.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend auf einer Hauptstrasse im Ort, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten führten am Freitagabend und am Samstagmittag auf dem Kantonsgebiet mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Fünf Personen mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. (sda)