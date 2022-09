Polizeirapport

Mann stürzt in Hospenthal UR durch Boden vier Meter in die Tiefe und stirbt

Ein Mann ist am Donnerstag in Hospenthal UR nach einem Sturz aus vier Metern Höhe auf einen Asphaltboden im Spital seinen Verletzungen erlegen. Der 64-Jährige stand auf einem Zwischenboden, als dieser plötzlich durchbrach, wie die Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilte.

Der Mann habe sich beim Sturz lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit. Er sei in ein ausserkantonales Spital gebracht worden, wo er dann seinen Verletzungen erlegen sei.

Zum Unfall war es gekommen, als der Mann am frühen Donnerstagnachmittag mit seinem Sohn Heu einlagerte. Während der Sohn einen Kran bediente, stand der Vater auf einem Zwischenboden. Wieso dieser durchbrach, ist nach Polizeiangaben ungeklärt. (sda)