Polizeirapport

Schaffhausen: Fussgänger wird von Bus überrollt und schwer verletzt

In Schaffhausen ist ein Fussgänger von einem Linienbus überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der 86-Jährige an Gehstöcken stürzte am Freitagnachmittag an der Bahnhofstrasse beim Versuch, in den Bus einzusteigen und geriet unter ein Rad.

Der Mann stürzte beim Einsteigen in den Bus. Bild: Schaffhauser Polizei

Um 16.45 Uhr versuchte der Mann den abfahrenden Linienbus anzuhalten, indem er auf den Knopf für die Türöffnung drückte, wie die Schaffhauser Polizei am Freitagabend mitteilte. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte vom Gehsteig auf die Bahnhofstrasse. Der linke Arm des Fussgängers wurde durch ein Rad vom Linienbus überrollt.

Bei diesem Verkehrsunfall erlitt der Fussgänger einen offenen Knochenbruch am linken Oberarm und musste durch die ausgerückte Ambulanz-Crew vom Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen in ein Krankenhaus gebracht werden. (sda)