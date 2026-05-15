Beim Unfall waren mehrere Fahrzeuge involviert. Bild: BRK News

Polizeirapport

Mehrere Fahrzeuge involviert: A12 wegen Unfall gesperrt

Die Autobahn A12 von Bern Richtung Fribourg musste am Freitagabend wegen eines Unfalls mehrere Stunden gesperrt werden. Mehrere Fahrzeuge sollen zusammengestossen sein.

Die A12 von Bern Richtung Fribourg ist am Freitagabend zwischen Niederwangen und Flamatt gesperrt. Dies wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen, wie der TCS meldet. Reisenden Richtung Vevey oder Lausanne wird empfohlen, über die A1 zu fahren. Der Verkehr wird bei Niederwangen von der Autobahn abgeführt und über eine Umleitung geleitet.

Wie BRK News berichtet, sollen nach ersten Erkenntnissen mehr als sechs Fahrzeuge am Unfall beteiligt sein. Mehrere Ambulanzen, Feuerwehren und Polizeifahrzeuge sind vor Ort. Über Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt.

Gemäss Polizei sei es am Abend sowohl auf der A12, als auch auf der A1 West zu mehreren Unfällen gekommen, berichtet BRK News. Zum Unfallzeitpunkt sei ein starkes Gewitter durchgezogen, das intensiven Niederschlag brachte. Ausserdem gab es eine Warnung wegen Eisregen. Die genaue Unfallursache ist aber noch unklar. (vro)