Polizeirapport

Sechs Personen leicht verletzt bei Autounfall in St. Gallen

Bild: Stapo sg

Zwei Autos sind am Freitagabend in der Stadt St. Gallen bei der Kreuzung Burg- und Vonwilstrasse ineinander kollidiert. Sechs Personen verletzten sich dabei leicht und vier wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Kurz vor 21.50 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto unter Missachtung des Vortrittrechts ungebremst in die Verzweigung Burg- und Vonwilstrasse, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. In der Folge sei es zu einer frontal-seitlichen Kollision mit einem Auto eines 18-jährigen Lenkers, das auf der Burgstrasse unterwegs war, gekommen.

Beide Fahrer und die vier Mitfahrenden wurden gemäss Communiqué leicht verletzt. Beide Unfallfahrzeuge mussten aufgrund des hohen Sachschadens abgeschleppt werden. (sda)