Polizeirapport

Auto erfasst in Wittenbach SG ein Kind auf dem Fussgängerstreifen

Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend in Wittenbach SG mit seinem Fahrzeug einen 13-jährigen Knabe auf einem Fussgängerstreifen erfasst. Die Rega flog das Kind mit unbestimmten Verletzungen ins Spital.

In Wittenbach hat ein Autofahrer ein Kind erfasst. Bild: kantonspolizei st.gallen

Der Fahrzeuglenker hielt an einem Fussgängerstreifen hinter einem Linienbus an, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. Als sich der Bus in Bewegung setzte, sei auch der 36-Jährige losgefahren. Zur gleichen Zeit überquerte ein 13-Jähriger von rechts den Fussgängerstreifen, worauf es zur Kollision gekommen sei. (dab/sda)