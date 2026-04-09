Polizeirapport

Mehrere Verletzte bei Frontalkollision in Hohenrain LU

Bei einer Frontalkollision zweier Autos sind am Mittwochabend in Hohenrain LU mehrere Personen verletzt worden. Der genaue Unfallhergang war am Donnerstagmorgen noch nicht geklärt.

Zwei Autos kollidierten in Hohenrain frontal miteinander. Bild: Luzerner Polizei

Gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei ereignete sich der Unfall um 17.45 Uhr auf der Sinserstrasse. Eine Person wurde bei der Frontalkollision schwer verletzt. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Ein Kleinkind musste zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden wurde auf 15'000 Franken beziffert.

Mehrere Personen wurden beim Unfall verletzt. Bild: Luzerner Polizei

Die Sinserstrasse war wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstag mit. (sda)