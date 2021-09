Auseinandersetzung in Geuensee: 20-Jähriger stirbt ++ Schwerverletze ++ Mehrere Festnahmen



Bei der Auseinandersetzung bei einer Tankstelle in Geuensee LU ist am Samstagabend ein 20-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Mehrere Personen zogen sich schwere Verletzungen zu, wie die Luzerner Polizei mitteilt.



Der Tatort in Greuensee Bild: brknews.tv

Der Hergang der Tat und die Umstände des Vorfalles seien noch nicht bekannt, schrieb die Polizei. Warum es zur Auseinandersetzung in Geuensee kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. An dem Vorfall waren über ein Dutzend Menschen beteiligt. Die Polizei hat bereits in der Nacht auf Sonntag mehrere Personen festgenommen.



Der genaue Tatvorgang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen. (aeg/sda)