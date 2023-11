Zwei junge Menschen sind die Opfer der Gewalttat in Ittigen BE

Polizeirapport

Zwei junge Menschen sind Opfer der Gewalttat in Ittigen – Täter weiterhin auf der Flucht

Polizeiauto vor dem Wohnkomplex in Ittigen am 10. November. Bild: keystone

Die Identität der beiden Todesopfer eines gewalttätigen Streits in Ittigen bei Bern am Freitag der Vorwoche ist geklärt. Es handelt sich um eine 23-jährige Kolumbianerin und um einen 23-jährigen Spanier. Die Polizei sucht weiterhin intensiv nach einem flüchtigen Tatbeteiligten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen müsse davon ausgegangen werden, dass der gesuchte Beteiligte in direktem Tatzusammenhang stehe, teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag weiter mit. Intensive Fahndungsmassnahmen nach dem Mann seien nach wie vor im Gang.

Am frühen Freitagmorgen der Vorwoche war es in einem Mehrfamilienhaus in Ittigen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen schwer verletzten Mann auf dem Trottoir und im Haus wurden zwei schwerverletzte Frauen entdeckt.

Die Verletzten wurden in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort starben der Spanier und die Kolumbianerin. Sie waren beide laut Polizeiangaben im Kanton Bern wohnhaft gewesen. (meg/sda)