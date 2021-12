Bub in Biel von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein siebenjähriger Knabe ist am Mittwochnachmittag in Biel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Bub, im Bereich eines Fussgängerstreifens die Juravorstadt-Strasse in Richtung Bubenberg-Strasse zu überqueren, als er vom Fahrzeug erfasst wurde.

Dieses war in Richtung Reuchenettestrasse unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Eine Ambulanz brachte den Knaben ins Spital. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (sda)