Polizeirapport

Frau soll in Basel Ehemann getötet haben – in Zürich festgenommen

Die Frau hatte die Polizei aus eigenem Antrieb gerufen. (Symbolbild) Bild: keystone

In einer Liegenschaft am Marktplatz in Basel hat die Polizei am frühen Montagmorgen nach einem Hinweis eine leblose männliche Person entdeckt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus. Die 48-jährige Ehefrau wurde festgenommen.

Die Polizei sei kurz nach vier Uhr aufgrund einer Selbstanzeige zur Liegenschaft ausgerückt, teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Montagnachmittag mit. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss entdeckte sie einen leblosen Mann.

Nach den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei meldete sich eine Frau in der Nacht auf Montag bei der Stadtpolizei Zürich und gab an, sie habe ihren Ehemann am Sonntag in Basel getötet.

Bei der verstorbenen Person handelt es sich um einen 56-jährigen Schweizer, bei der festgenommenen Frau um eine 48-jährige russische Staatsbürgerin.

Weitere Auskünfte würden wegen des laufenden Verfahrens nicht erteilt, heisst es bei der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (sda)