Dutzende Kilo Haschisch in Wohnung – Mann im Tessin festgenommen



Im Grossraum Lugano ist ein 29-jähriger Schweizer festgenommen worden. Er steht im Verdacht, im grossen Stil am Handel mit Haschisch beteiligt gewesen zu sein. In seiner Wohnung wurde ein Depot mit mehreren Dutzend Kilogramm der Droge gefunden.

Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei, der Grenzwache und der Staatsanwaltschaft vom Freitag wurde der Mann am Mittwoch von der Grenzwache angehalten als er mit einem Auto mit Tessiner Kennzeichen von Italien her in die Schweiz einreisen wollte.

Im Auto wurde Geld gefunden und sichergestellt. Kantonspolizisten durchsuchten die Wohnung des Verdächtigen und entdeckten das Drogendepot. Als Delikte im Vordergrund stehen ein Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Geldwäscherei, wie es in der Mitteilung hiess. Weitere Angaben machten die Behörden nicht. (sda)

