Polizeirapport

Hochzeit in Buchs endet im Streit und mit zwei verletzten Personen

An einer Hochzeit in Buchs AG ist es am Samstagabend zu einem Streit gekommen. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Drei Personen wurden laut der Polizei vorläufig festgenommen.

Alle im Streit involvierten Personen waren eritreische Männer, wie ein Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag auf Anfrage sagte. Über den Vorfall berichteten zuerst die Onlineportale der Aargauer Zeitung und von 20 Minuten.

«Ein Mann wurde mit Schnittwunden, ein anderer mit leichten Kopfverletzungen, ins Spital transportiert», sagte der Sprecher weiter. Der genaue Ablauf und der Grund für den Streit kläre die Polizei ab. Die Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren eröffnet. (hkl/sda)