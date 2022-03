Mann in Olten auf Bahngleis gestossen: 19-Jähriger stellt sich

Bild: KEYSTONE

Von der Staatsanwaltschaft Solothurn publizierte verpixelte Bilder haben zum Ziel geführt: Ein 19-jähriger Bulgare meldete sich bei der Polizei. Er wurde festgenommen. Er steht im Verdacht, Ende Januar im Bahnhof Olten einen Mann auf ein Bahngleis gestossen zu haben.

Die Tatverdächtige meldete sich am Mittwoch, also am Tag der Publikation der zwei verpixelten Bilder, wie die Staatsanwaltschaft Solothurn am Donnerstag mitteilte. Der 19-Jährige sei vorläufig festgenommen worden.

Im Bahnhof Olten war ein Mann am Samstagabend, 29. Januar, um ungefähr 22.00 Uhr von einem Unbekannten nach einer verbalen Auseinandersetzung auf das Gleis 2 gestossen worden.

Der gestossene Mann konnte sich selber vor dem einfahrenden Zug auf den Bahnsteig retten. Er blieb unverletzt. Zeugen konnten auf dem Perron 2/3 die verbale Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen beobachten und die Situation sowie die Beteiligten fotografieren.

Druck auf Täter schrittweise erhöht

Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft mit der Publikation von verpixelten Bildern gedroht. Am Mittwoch wurden diese publiziert - mit dem Hinweis, dass der Tatverdächtige erneut die Möglichkeit habe, sich zu melden. Die Justizbehörden stellten in Aussicht, die Bilder auch unverpixelt zu publizieren.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Kanton Solothurn löschten nach der erfolgreichen Öffentlichkeitsfahndung die Fotos auf deren Homepage und auf den Social Media-Kanälen. Sie forderten die Medien auf, diese Bilder nicht mehr zu veröffentlichen und aus internen Datenbanken zu löschen. (aeg/sda)