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17-Jähriger stürzt in Widnau SG fünf Meter vom Dach

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17-Jähriger stürzt in Widnau SG fünf Meter vom Dach

11.09.2026, 08:5511.09.2026, 08:55

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstag bei Reinigungsarbeiten auf einem Dach in Widnau SG rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Jugendlichen vor Ort und brachte ihn anschliessend ins Spital.

Der Arbeitsunfall an der Moosangerstrasse wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen kurz nach 14.15 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.

Der Jugendliche war auf einem Dach mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als er aus noch ungeklärten Gründen abstürzte.

Neben dem Rettungsdienst standen zwei Patrouillen der Polizei im Einsatz. Die genaue Unfallursache wird von der Kantonspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft abgeklärt. (dab/sda)

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