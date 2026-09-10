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Frau verletzt sich bei Brand in St. Margrethen SG erheblich

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Frau verletzt sich bei Brand in St. Margrethen SG erheblich

10.09.2026, 09:3310.09.2026, 09:33

Der Rettungsdienst hat eine 36-jährige Frau nach einem Küchenbrand in St. Margrethen SG am Mittwochabend mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte.

St. Margrethen: Brand in Dachwohnung
Beim Feuer in St. Margrethen wurde eine Frau erheblich verletzt.Bild: kantonspolizei st.gallen

Das Feuer in der Dachwohnung war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Es sei jedoch weiterhin Rauch feststellbar gewesen. Die Höhe des Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. (sda)

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