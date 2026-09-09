Der 66-Jährige Mann befand sich auf der Hochjagd. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Polizeirapport

Jäger stürzt in Surcasti GR ab und stirbt

Rettungskräfte haben am Dienstagmittag in Surcasti GR einen vermissten Jäger tot aufgefunden. Gemäss ersten Erkenntnissen sei der Mann im unwegsamem, steilen Gebiet abgestürzt, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung.

Der 66-Jährige habe sich auf der Hochjagd befunden und sei am Dienstagvormittag nicht an einem vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht. Daraufhin starteten seine Jagdkollegen eine Suche und alarmierten die Polizei.

Zur Bergung des Verunfallten kam ein Helikopter der Rega mit Alpinspezialisten zum Einsatz. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei die genaue Todesursache ab.

Bereits am vergangenen Wochenende verunglückten im Tessin zwei Jäger tödlich. Am Samstagmittag stürzte ein 54-Jähriger an der Flanke des Val della Porta ab. Ebenfalls am Samstag fiel bei Biasca TI ein 69-Jähriger einen Hang hinab. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch die Rettungskräfte konnte nur noch der Tod festgestellt werden. (pem/sda)