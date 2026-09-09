bedeckt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Jäger stürzt in Surcasti GR ab und stirbt

Surcasti: Jäger abgestürzt und verstorben
Der 66-Jährige Mann befand sich auf der Hochjagd.Bild: Kantonspolizei Graubünden
Polizeirapport

Jäger stürzt in Surcasti GR ab und stirbt

09.09.2026, 15:2309.09.2026, 15:23

Rettungskräfte haben am Dienstagmittag in Surcasti GR einen vermissten Jäger tot aufgefunden. Gemäss ersten Erkenntnissen sei der Mann im unwegsamem, steilen Gebiet abgestürzt, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung.

Der 66-Jährige habe sich auf der Hochjagd befunden und sei am Dienstagvormittag nicht an einem vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht. Daraufhin starteten seine Jagdkollegen eine Suche und alarmierten die Polizei.

Zur Bergung des Verunfallten kam ein Helikopter der Rega mit Alpinspezialisten zum Einsatz. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei die genaue Todesursache ab.

Bereits am vergangenen Wochenende verunglückten im Tessin zwei Jäger tödlich. Am Samstagmittag stürzte ein 54-Jähriger an der Flanke des Val della Porta ab. Ebenfalls am Samstag fiel bei Biasca TI ein 69-Jähriger einen Hang hinab. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch die Rettungskräfte konnte nur noch der Tod festgestellt werden. (pem/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Zusammenprall mit Auto: Velofahrerin in Thalheim an der Thur verstorben
39-jähriger Wanderer stürzt im Unterwallis in den Tod
200 Meter in Tiefe gestürzt: Wanderer verunglückt in Grandvillard FR tödlich
Postomat in Domat/Ems GR gesprengt: Verkehr musste umgeleitet werden
Frau findet in St.Gallen unterernährten Chihuahua – er wurde vermutlich ausgesetzt
Basel: 18-Jähriger mit Stichwaffe verletzt, Verdächtiger festgenommen
Am Steuer eingeschlafen: Auto überschlägt sich auf A1-Ausfahrt bei Dättwil AG
Buchs ZH: Mann schubste wartenden 64-Jährigen Richtung einfahrenden Zug