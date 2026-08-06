Polizeirapport

Lieferwagen fährt in Schleitheim SH in Fussgängerin – tot

Ein Lieferwagen ist am Donnerstag in Schleitheim im Kanton Schaffhausen in eine Fussgängerin gefahren. Die 91-jährige Frau starb noch auf der Unfallstelle.

Gemäss einer Mitteilung der Schaffhauser Polizei überquerte die Fussgängerin um 11.30 Uhr «im Kurvenbereich» die Beggingerstrasse. Ein 59-jähriger Lieferwagenfahrer habe sie zu spät bemerkt, hiess es im Communiqué. Obwohl er noch abgebremst habe, sei es zum Zusammenstoss gekommen. Die Frau sei trotz Rettungsmassnahmen auf der Unfallstelle verstorben. (sda)