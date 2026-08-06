Polizeirapport

Badewanne fängt in Maienfeld GR Feuer

Am Mittwoch ist es in Maienfeld zu einem Brand in einem Badezimmer gekommen. Ein unbeaufsichtigtes Teelicht steht gemäss Polizeiangaben als Brandursache im Zentrum.

Kurz vor 18.30 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, wonach aus einem Mehrfamilienhaus in Maienfeld starker Rauch sichtbar sei.

Die Badewanne konnte draussen gelöscht werden. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen. Die Feuerwehr Maienfeld stellte in einem Badezimmer eine brennende Badewanne fest. Diese habe aus dem Raum entfernt und auf der Terrasse vollständig gelöscht werden müssen.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei steht ein unbeaufsichtigtes Teelicht als Brandursache im Vordergrund. Dieses sei am Vormittag in die aus Kunststoff bestehende Badewanne gelegt worden. Durch die starke Rauchentwicklung sei auch die Wohnung erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden dürfte mehrere 10'000 Franken betragen. (sda)