Jugendliche prügeln 57-jährigen Mann im Aargau spitalreif

Zu der Auseinandersetzung kam es am Freitagabend gegen 22 Uhr, als der 57-Jährige mit seinem Hund spazieren gehen wollte, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Jugendliche haben am Freitagabend in Kaiseraugst AG einen 57-jährigen Mann verprügelt. Er musste mit mittelschweren Verletzungen von einer Ambulanz ins Spital transportiert werden. Die Täter sind flüchtig.

Der Mann wollte am Freitagabend mit dem Hund raus, als er attackiert wurde.

Der Mann wollte am Freitagabend mit dem Hund raus, als er attackiert wurde. Bild: Kantonspolizei Aargau

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Wahljahr-Check: So steht es um die Form der Schweizer Parteien

Deutsche Pornodarstellerin hatte Sex in Kirche – jetzt wurde ihr Haus angezündet

Schweizer Autorin hat sich in Zürich auf 62 Wohnungen beworben – und keine bekommen

Die geheimen Corona-Mails – so fütterte Bersets Departement den «Blick»

Aargauer Regierung ruft Notlage im Asylwesen aus

Der Aargauer Regierungsrat hat mit der Ausrufung der Notlage im Asylwesen die rechtliche Grundlage für zusätzliche Unterkunftsplätze geschaffen. Der Kanton will in den nächsten Wochen drei unterirdische Schutzanlagen mit 560 Plätzen in Betrieb nehmen.