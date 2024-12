Polizeirapport

Zug im Tessin entgleist – Strecke in Sigirino bei Lugano gesperrt

Auf einer Regionalbahnstrecke im Tessin ist am Freitag ein leerer Personenzug entgleist. An der Bahn und an der Infrastruktur entstand nach Angaben der Polizei grosser Schachschaden. Der Zugverkehr war zwischen Taverne und Rivera vorerst unterbrochen.

Beim Unfall am Mittag wurde niemand verletzt, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Der Grund für die Entgleisung der leeren Tilo-Komposition war vorerst unklar. Ein SBB-Sprecher machte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine Angaben zum Hergang und den Umständen. Es wurden Ermittlungen eingeleitet.

Für den Transport der Passagiere standen in der Region Busse im Einsatz. Der Bahnverkehr sollte am Samstag früh wieder aufgenommen werden, wie die SBB mittelten. (sda/lyn)