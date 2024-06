Polizeirapport

18-jähriger Töfffahrer bei Unfall in Fischenthal ZH schwer verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Sonntagabend in Fischenthal ZH schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter brachte den Töfffahrer in ein Spital, wie die Polizei mitteilte.

Die 54-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Zürich am späten Sonntagabend mitteilte.

Die Autofahrerin bog demnach kurz nach 19.30 Uhr auf die Hulfteggstrasse ein. Aus noch ungeklärten Gründen sei es dann zur Kollision mit dem Motorradfahrer gekommen. Er sei in Richtung Steg im Tösstal in der Gemeinde Fischenthal unterwegs gewesen. Durch die Kollision ist laut Mitteilung an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstanden. (sda)