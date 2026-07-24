Polizeirapport

Mann wird in Bern bei Streit lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein Mann ist in der Nacht auf Freitag in Bern bei einer Auseinandersetzung angegriffen worden. Er erlitt dabei lebensgefährliche Stichverletzungen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland ereignete sich der Vorfall am Donnerstag kurz vor Mitternacht auf der grossen Schanze. Das Opfer wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Weitere Angaben zu den Vorkommnissen machte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Kantonspolizei suche Zeuginnen und Zeugen, hiess es in der Mitteilung. (sda)