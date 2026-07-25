Die Einbrecher machten sich an mehreren Tresoren zu schaffen. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Polizeirapport

Zwei Jugendliche nach Einbruch in Garage in St.Gallen festgenommen

Die Kantonspolizei St.Gallen hat in der Nacht auf Samstag zwei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die 16 und 17 Jahre alten Schweizer sollen versucht haben, Autos zu stehlen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Laut der Mitteilung erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen kurz nach 3 Uhr die Meldung über einen laufenden Einbruch in eine Garage an der Eichwiesstrasse. Mehrere Patrouillen, darunter auch die Kantonspolizeien Schwyz und Zürich, rückten aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergriffen mehrere Personen die Flucht, wie es hiess. Zwei Jugendliche konnten in der Heimatstrasse angehalten und festgenommen werden. Hinweise auf weitere beteiligte Personen liegen laut der Polizei nicht vor.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen drangen die beiden Schweizer gewaltsam in die Garage ein. Sie brachen einen leeren Schlüsseltresor auf und versuchten ohne Erfolg, einen weiteren Tresor zu öffnen. Danach durchsuchten sie weitere Behältnisse, wie die Polizei schrieb.

Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft St.Gallen. (sda)