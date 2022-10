Polizeirapport

31-Jähriger Autolenker stirbt nach Unfall in Bauma ZH

Bild: Kapo zh

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Bauma ZH gestorben. Sein Wagen kam am Sonntagnachmittag in einer Linkskurve rechts von der Strasse ab und prallte in einen Baum.

Nach dem Aufprall stürzte das Auto einige Meter weiter ein steiles Waldstück hinunter, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Trotz sofortiger Reanimation durch die ersten Rettungskräfte verstarb der 31-Jährige noch vor Ort.

Der Mann war unterwegs Richtung Sternenberg. Die Sternenbergstrasse musste wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt werden. (sda)