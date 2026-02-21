Polizeirapport

Junger Italiener seit mehreren Tagen in den Bündner Bergen vermisst

In Graubünden wird seit vier Tagen ein 25-jähriger italienischer Berggänger vermisst. Am Samstagnachmittag musste die Suche nach dem jungen Mann oberhalb von Pontresina GR vorübergehend eingestellt werden.

Zum einen erschwere das Wetter die Suche nach dem 25-Jährigen, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Helikopter könnten nicht abheben. Zum anderen sei auch die Lawinengefahr im betreffenden Gebiet sehr hoch.

Zuerst über den Vermisstenfall berichtet hatte die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos. Der junge Mann stammt demnach aus der Region Neapel und arbeitete in St. Moritz. Der begeisterte Alpinist sei von einer Solo-Bergtour in grosser Höhe nicht zurückgekehrt, worauf die Behörden alarmiert worden seien. (dab/sda/akr)