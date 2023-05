Polizeirapport

Mann mit Stichverletzungen sucht Hilfe auf Bieler Polizeiposten

In Biel hat in der Nacht auf Freitag ein unbekannter Täter einem Mann mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt. Das verletzte Opfer ging danach selbstständig auf den Polizeiposten und bat dort um Hilfe.

Der Verletzte erschien um etwa halb drei Uhr in der Nacht auf dem Polizeiposten. Die Mitarbeitenden hätten sofort die Erstversorgung übernommen. Danach sei der Mann mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden, teilte die Berner Kantonspolizei mit.

Wer ihm die Stichverletzungen zufügte, ist unklar. Zwischen dem Verletzten und einem anderen Mann habe es eine Auseinandersetzung gegeben, hiess es. Der Täter konnte danach in unbekannte Richtung flüchten. Die Kantonspolizei nahm unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen auf. (sda)