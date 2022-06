Autolenker verletzt in Neukirch TG Velofahrer und begeht Fahrerflucht

Ein Autolenker hat bei einer Kollision am Samstagnachmittag in Neukirch TG einen 37-jährigen Velofahrer verletzt. Er entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Der Velofahrer sei mittelschwer verletzt vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden. Der fehlbare Autofahrer konnte zunächst nicht ermittelt werden. Die Polizei suchte nach allfälligen Zeugen. (sda)