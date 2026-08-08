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69-jähriger Alpinist kommt bei Glarus in Gletscherspalte um

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69-jähriger Alpinist kommt bei Glarus in Gletscherspalte um

Die Suche nach einem vermissten Alpinisten im Kanton Glarus endet tragisch: Der 69-Jährige wurde tot in einer Gletscherspalte entdeckt.
08.08.2026, 14:1108.08.2026, 14:11

Angehörige meldeten den Mann am Freitagmorgen bei der Kantonspolizei Schwyz als vermisst, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag mitteilte. Der Alpinist war am Vortag von der Planurahütte in Glarus Süd zu einer Bergtour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt.

sandfirn glarus
Der Unfall ereignete sich im Gebiet Sandfirn.Bild: kapo glarus

Daraufhin wurde eine Suchaktion im alpinen Grenzgebiet der Kantone Glarus und Graubünden eingeleitet. Daran beteiligten sich die Kantonspolizeien von Glarus, Graubünden und Schwyz sowie Rettungsorganisationen.

Die Einsatzkräfte fanden den Vermissten schliesslich im Gebiet Sandfirn. Die Rega barg den Verunfallten aus der Gletscherspalte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 69-Jährigen aus dem Kanton Schwyz. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus untersucht nun den genauen Unfallhergang. (sda)

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