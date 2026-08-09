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E-Bike-Fahrer wird bei Unfall in Lauenen schwer verletzt

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Lauenen BE: E-Bike-Fahrer nach Unfall in kritischem Zustand

09.08.2026, 14:4309.08.2026, 14:43

Ein E-Bike-Fahrer ist am Samstagvormittag bei einem Selbstunfall in Lauenen bei Gstaad BE schwer verletzt worden. Der Mann wurde in kritischem Zustand mit einem Helikopter ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Der Biker war gemäss den Angaben mit mehreren Personen auf einer Biketour von Lauenen in Richtung Trütlisberg unterwegs. Der Unfall ereignete sich gegen 11.25 Uhr.

Aus noch zu klärenden Gründen kam der Fahrer vom Weg ab, geriet in eine Rinne und stürzte. Seine Begleitpersonen leiteten sofort Reanimationsmassnahmen ein.

Die Rettungskräfte führten die Massnahmen bei ihrem Eintreffen weiter. Ein Helikopter der Rega flog den Mann schliesslich ins Spital. (sda)

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