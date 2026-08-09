Polizeirapport

Polizei nimmt in St. Gallen zwei gewalttätige Männer fest

Die Stadtpolizei St. Gallen hat in der Nacht auf Sonntag zwei renitente Männer unabhängig voneinander festgenommen. Einer versuchte, einem Polizisten mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen. Der Andere trat einem Polizisten mit dem Fuss ins Gesicht.

Der Polizist zog sich dabei keine ernsthaften Verletzungen zu. Zuvor meldeten Sicherheitsmitarbeiter einer Tanzveranstaltung an der Dreilindenstrasse den Mann der Stadtpolizei St.Gallen. Er habe mehrere Partygäste belästigt und versucht, einen Sicherheitsmitarbeiter zu schlagen.

Gegen die ausgerückten Polizisten habe er weiterhin ein renitentes Verhalten an den Tag gelegt, starke Stimmungsschwankungen gezeigt und sich unkooperativ verhalten. Ihm wurden deshalb Handschellen angelegt. Auf der Hauptwache habe die durchgeführte Atemalkoholmessung einen Wert von 1.19 mg/l ergeben.

Bei einem weiteren Fall kurz nach 00.30 Uhr beabsichtige eine Patrouille an der Zürcher Strasse, eine Personenkontrolle durchzuführen, weil der Mann in der Öffentlichkeit urinierte. Nach einem kurzen Fluchtversuch begann der 55-jährige Schweizer, die Polizisten zu beschimpfen und sprach Drohungen aus.

Die Polizei hat gemäss Medienmitteilung bei beiden Männern wegen Fremd- und Eigengefährdung der polizeiliche Gewahrsam verfügt. Weiter habe sie Anzeigen wegen Tätlichkeiten, Beschimpfung, Drohung und Hinderung einer Amtshandlung erstattet. Nach der Befragung am Sonntagmorgen seien sie entlassen worden. (sda)