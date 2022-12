Polizeirapport

Mann stirbt nach Selbstunfall in Zwieselberg BE

Am Sonntagabend ist es in Zwieselberg im Oberland zu einem tödlichen Autounfall gekommen. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, teilten die regionale Staatsanwaltschaft Oberland und Polizei am Montag mit.

Kurz nach 17 Uhr fuhr ein Autolenker auf der Simmentalstrasse in Richtung Gwatt. Das Auto sei in einer Linkskurve in der Ortschaft Hani von der Strasse abgekommen und frontal in eine Mauer geprallt. Die ausgerückten Rettungskräften konnten den Mann nicht retten. Er starb noch auf der Unfallstelle, hiess es weiter. Der Verstorbene war 61 Jahre alt und wohnte im Kanton Bern. (sda)