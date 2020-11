Schweiz

Polizeirapport

Autofahrer verunfallt tödlich in Tunnel in Hedingen ZH



Tödlicher Unfall: Autofahrer prallt im Tunnel in die Notfallbucht in Hedingen ZH

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der A4 bei Hedingen ZH ist ein 38-jähriger Mann gestorben. Er prallte mit seinem Fahrzeug in einem Tunnel in eine Notfallbucht – aus bislang unbekannten Gründen

A4 Hedingen: Lenker stirbt bei Selbstunfall



Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend (25.11.2020) auf der A4 (Gemeindegebiet Hedingen) der Lenker eines Personenwagens auf der Unfallstelle verstorben.https://t.co/HcYSHwHyBX#KantonspolizeiZürich pic.twitter.com/IIZfmdkVir — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) November 26, 2020

Der Unfall habe sich kurz vor 21.15 Uhr im Islisbergtunnel in Fahrtrichtung Luzern ereignet, teilte die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mit. Der Mann sei seinen Verletzungen noch vor Ort erlegen. Die Polizei geht derzeit von einem Selbstunfall aus. (sda)

