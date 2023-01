Polizeirapport

Autoraser in Ormalingen BL aus dem Verkehr gezogen

Ein 35-jähriger Autolenker ist am Donnerstag in Ormalingen BL auf der Hauptstrasse mit 156 km/h statt wie höchstens erlaubt mit 80 km/h pro Stunde gerast. Der in Frankreich lebende Schweizer wurde wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung bei der Justiz angezeigt.

Der Lenker musste seinen Führerausweis an Ort und Stelle abgeben, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte. Er war in eine mobile Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten. Nach Abzug der Toleranz ergibt dies eine Nettogeschwindigkeitsübertretung von 69 km/h. (sda)