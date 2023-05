Polizeirapport

Nach Sturz in die Saane: Mutmasslicher Autolenker im Waadtland tot aufgefunden

Am Sonntagnachmittag, 28. Mai 2023, konnten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Waadt einenleblosen Mann im Lac du Vernex im Kanton Waadt lokalisieren und in der Folge bergen. Vor Ortkonnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Mehr dazu: Polizeirapport Autoinsassen nach Sturz in Saane bei Saanen vermisst

Gemäss den aktuellen Hinweisen handelt es sich um den Lenker des Autos, das in der Nacht auf Sonntag, 28. Mai 2023, in Saanen nach einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug von der Strasse abkam und in der Saane aufgefunden worden war. Es bestehen konkrete Hinweise zur Identität, die formelle Identifikation steht indes noch aus. (red)