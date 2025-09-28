Stier greift Bauer in Graubünden an

In Tschappina GR hat am Samstag ein Stier einen Bauern angegriffen. Der Mann wurde dabei verletzt.

Bild: kantonspolizei graubünden

Der Bauer und sein Sohn hätten am Samstag um 10.30 Uhr ein Rind und ein Kalb in den Stall geführt, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag in einer Mitteilung. Unerwartet habe der nachfolgende Stier den Bauern mehrmals angegriffen und ihn zu Boden geworfen.

Der Verletzte sei von seinem Sohn in Sicherheit gebracht worden. Der Bauer wurde mit einem Rettungshelikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen, wie es weiter hiess. (dab/sda)