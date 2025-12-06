Autofahrer durchbricht Polizeikontrolle im Zürcher Oberland – und wird verhaftet

Ein Fahrzeuglenker hat in der Nacht auf Samstag eine Polizeikontrolle auf der A15 bei Volketswil ZH durchbrochen. Der Kosovare wurde laut Mitteilung kurz darauf angehalten und verhaftet.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 3 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag weiter mitteilte. Der Autofahrer habe das Haltezeichen der Polizei missachtet und die Flucht über die Ausfahrt Volketswil ergriffen. Eine Polizeipatrouille habe nach einer kurzen Nachfahrt den Wagen auf einer Waldstrasse gesichtet.

Beim Herannahen der Polizei hätten die beiden Fahrzeuginsassen die Flucht zu Fuss ergriffen. Der Lenker brach diese laut Polizeiangaben kurz darauf ab und ergab sich. Er wurde festgenommen. Sein Beifahrer war am Samstagmittag noch flüchtig.

Beim Verhafteten handelt es sich um einen 39-jährigen Kosovaren. Er wird wegen des Verdachts der Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz der Staatsanwaltschaft zugeführt.

(sda)