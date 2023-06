Bild: Kantonspolizei Zürich

Polizeirapport

Autofahrerin landet im Zürichsee und kann sich an Land retten

Eine 55-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend in Uetikon am See im Wasser gelandet. Sie fuhr über den Schiffsteg hinaus in den Zürichsee und konnte sich selber aus dem sinkenden Auto befreien. Das Auto sank auf den Seegrund.

Um 20.30 Uhr meldeten Passanten, dass ein Auto über den Schiffsteg hinaus in den See gefahren sei. Als die Rettungskräfte am Ufer ankamen, sahen sie die Lenkerin gerade am Schwimmen. Sie konnte sich selber aus dem sinkenden Auto befreien und an Land retten.

Die Frau sei zur Kontrolle ins Spital gebracht worden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Polizei geht aber von einem gesundheitlichen Problem aus.

Das Auto sank sieben Meter vom Schiffsteg entfernt auf den Seegrund. Noch in der Nacht sicherten Taucher der Kantonspolizei das Fahrzeug unter Wasser mit Seilen. Die Bergung wurde aus Sicherheitsgründen aber auf den Freitagmorgen verschoben.

Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre rund um das gesunkene Auto, um eine mögliche Gewässerverschmutzung zu verhindern. (sda)