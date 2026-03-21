Verletzt wurde beim Unfall niemand, aber es entstand hoher Sachschaden. Kantonspolizei Thurgau

Polizeirapport

Bus kracht in Münchwilen TG in Bäckerei – keine Verletzten

Nach der Kollision mit einem Auto-Anhänger ist am Samstagnachmittag in Münchwilen im Thurgau ein Linienbus in eine Bäckerei gekracht. Verletzt wurde niemand, aber es entstand hoher Sachschaden.

Kurz nach 13 Uhr fuhr der 63-jährige Buschauffeur auf der Weinfelderstrasse und bog in die Wilerstrasse ein, wie die Kantonspolize Thurgau mitteilte. Daraufhin kam es zu einer Kollision mit dem Anhänger eines von Wil herkommenden Autos. Der Bus geriet rechts von der Strasse ab, durchbrach ein Geländer und kam im Aussenbereich einer Bäckerei zum Stillstand.

Der Buschauffeur, ein Fahrgast und zwei Gäste im Aussenbereich der Bäckerei blieben unverletzt. Der betroffene Strassenabschnitt musste für mehrere Stunden gesperrt werden. (sda)