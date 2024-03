Polizeirapport

Dank Nachbar: 85-Jähriger vor Betrug mit Liebesmasche bewahrt

Der Hinweis eines Nachbarn hat den mutmasslichen Betrug einer 27-jährigen Frau an einem 85-jährigen Mann in der Stadt Schaffhausen verhindert. Die Polizei nahm die Frau am Samstag vorläufig fest.

Die Schaffhauser Polizei schliesst nicht aus, dass es sich um die Betrugsmasche «Romance Scam» handelt, wie sie in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Dabei werde die grosse Liebe vorgespielt, um an das Geld des Opfers zu kommen.

Die Schaffhauser Polizei empfing die vermeintliche Verehrerin bei einem ihrer Besuche. Bild: sda

Den Hinweis auf einen möglichen Betrug erhielt die Polizei von einem Nachbarn. Ihm sei es verdächtig vorgekommen, dass eine junge Frau seit mehreren Wochen einen allein lebenden Mann im Alter von 85 besuche und bezirze.

Der Nachbar habe der Polizei angegeben, wann die Frau ihren nächsten Besuch angekündigt hatte. Als die Frau an der Tür des 85-Jährigen klingelte, wurde sie von einer Polizeipatrouille empfangen. Die aus Österreich stammende Frau habe keinen plausiblen Grund für den Kontakt mit dem 85-Jährigen angeben können, hiess es. (sda)