Die genaue Unfallursache werde abgeklärt. Bild: keystone

Polizeirapport

Kind wird in Weinfelden TG von Auto erfasst und verletzt

Ein 10-jähriger Knabe ist in Weinfelden am Donnerstag von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt worden. Das Kind fuhr gemäss der Polizei mit seinem Velo in einen Kreisel, als es zum Zusammenstoss mit dem Auto einer 76-Jährigen kam. Die Rega flog ihn in ein Spital.

Die 76-jährige Fahrerin war vor dem Zusammenstoss von der Wilerstrasse in den Kreisverkehr gefahren, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Das Kind kam mit dem Velo aus der Deucherstrasse. Die genaue Unfallursache werde abgeklärt. (sda)