Polizeirapport

Feuer selbst gelöscht: Kind und Frau bei Wohnungsbrand in Basel verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung an der Basler Birsstrasse sind am Donnerstagnachmittag ein neunjähriges Kind und eine 39-jährige Frau verletzt worden. Die Sanität lieferte sie ins Spital ein. Eine dritte Person musste vor Ort abgeklärt werden.

Der um etwa 16.40 Uhr ausgebrochene Brand wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr von der Mieterin der Wohnung gelöscht, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Gemäss bisherigen Ermittlungen brach das Feuer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses aus. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

(hah/sda)