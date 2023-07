Polizeirapport

31-Jähriger fährt in Rickenbach TG betrunken in Mauer

Bild: kapo tg

Ein 31-Jähriger ist am Freitagabend kurz vor Mitternacht in Rickenbach TG in eine Betonmauer gefahren, hat sich dabei aber nur leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 1 mg/l. Das entspricht einem Blutalkoholgehalt von mehr als 2 Promille.

Der Kosovare habe auf der Kirchbergstrasse in Richtung Bazenheid die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mit. Danach sei er zuerst in eine Baustellenabschrankung gefahren und danach in die Betonmauer der Bahnunterführung geprallt.

Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Sachschaden belaufe sich jedoch auf 20'000 Franken, hiess es weiter. Dem 31-Jährigen wurde der Führerausweis auf der Stelle entzogen. (sda)