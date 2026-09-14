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Polizei verhaftet in Abtwil SG einen gewalttätigen Mann

Ein Beamter der Kantonspolizei St. Gallen greift zu Handschellen. (Symbolbild)
Die St.Galler-Polizei hat am Sonntagabend in Abtwil einen 30-jährigen Mann festgenommen.Bild: sda
Polizeirapport

Polizei verhaftet in Abtwil SG einen gewalttätigen Mann

14.09.2026, 13:2914.09.2026, 13:29

Die Polizei hat am Sonntagabend in Abtwil SG einen 30-jährigen Mann festgenommen. Er verpasste zuvor im Restaurant des Säntisparks einer Frau eine Ohrfeige. Bei seiner Festnahme ging er Einsatzkräfte der Polizei verbal und körperlich an.

Der Nordmazedonier sei in einen Streit mit zwei Frauen geraten, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. Er habe sich weiter aggressiv verhalten, als die alarmierten Patrouillen der Stadt- und Kantonspolizei eintrafen.

Die Einsatzkräfte legten dem Mann Handschellen an und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei bedrohte und beschimpfte er eine Polizistin sowie einen Polizisten und versuchte, eine Polizistin zu schlagen. (sda)

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