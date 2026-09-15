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Polizeieinsatz an mehreren Schulen in Arbon TG nach Gewaltdrohung

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Polizeieinsatz an mehreren Schulen in Arbon TG nach Gewaltdrohung – Ermittlungen laufen

15.09.2026, 12:5315.09.2026, 12:53

Am Dienstagvormittag ist es in mehreren Schulhäusern in Arbon zu Polizeieinsätzen gekommen. Das teilte die Kantonspolizei Thurgau mit. Am Montagnachmittag ging bei der Polizei die Meldung ein, dass Videos mit Gewaltdrohungen an der Oberstufe Arbon kursieren.

Die Polizei traf «Massnahmen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie der Angestellten», hiess es in einer Mitteilung vom Dienstagmittag. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Die Verdachtsmomente hätten sich nicht verhärtet, die Täterschaft sei noch unbekannt. «Aus ermittlungstaktischen Gründen» machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Der Schulbetrieb fand am Dienstagvormittag normal statt. (sda)

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