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Zug entgleist in Niederteufen AR nach Kollision mit Lieferwagen

Am Dienstagmorgen, 15. September 2026, ist es in Niederteufen nach einer Kollision mit einem Lieferwagen zu einer Zugentgleisung gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.
Am Dienstagmorgen ist es in Niederteufen nach einer Kollision mit einem Lieferwagen zu einer Zugentgleisung gekommen.Bild: Kapo AR
Polizeirapport

Zug entgleist in Niederteufen AR nach Kollision mit Lieferwagen

15.09.2026, 10:3415.09.2026, 10:41

Ein Zug der Appenzeller Bahnen ist am frühen Dienstagmorgen mit einem Lieferwagen kollidiert und entgleist. Es entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Ein auf einem Vorplatz abgestellter Lieferwagen ragte etwas in das Bahnprofil, wie aus einer Mitteilung der Appenzeller Bahnen hervorgeht. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste der Zug, während der Lieferwagen in einen ebenfalls parkierten Personenwagen krachte.

Am Dienstagmorgen, 15. September 2026, ist es in Niederteufen nach einer Kollision mit einem Lieferwagen zu einer Zugentgleisung gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.
Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein hoher Sachschaden.Bild: Kapo ar

An der Bahn und den beiden anderen Fahrzeugen entstand Schaden von mehreren hunderttausend Franken. Für die Bergung der Zugkomposition wurde ein Kran aufgeboten. Es verkehrten Ersatzbusse. (sda)

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