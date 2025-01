Polizeirapport

Massenkarambolage auf der A 13 bei Zizers GR – sechs Verletzte

Eine Massenkarambolage mit acht Autos hat am Freitagabend auf der A 13 bei Zizers GR sechs Verletzte gefordert. Die Unfallopfer verletzten sich leicht bis mittelschwer und wurden ins Spital gebracht, wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Die Polizei am Ort des Unfalls. Bild: kantonspolizei graubünden

Zu dieser Massenkarambolage sei es um 17.40 Uhr aufgrund stockender Verkehrsverhältnisse gekommen, heisst es im Communiqué. Dabei seien die Autos mehrheitlich auf der Überholspur in Fahrtrichtung Chur ineinander geprallt. Die Polizei kläre die Details zur Unfallursache noch ab.

Sieben der acht beteiligten Autos wurden mit dem Abschleppdienst abtransportiert. Es entstand an mehreren Fahrzeugen Totalschaden. Der Verkehr wurde einspurig in Richtung Süden am Unfall vorbeigeleitet. Trotzdem kam es zu längeren Staus, wie die Polizei weiter schreibt. (dab/sda)