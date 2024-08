Die Löscharbeiten laufen. Bild: argoviatoday

Polizeirapport

Wohnhaus in Strengelbach AG brennt lichterloh

Am Dienstagmorgen ist in Strengelbach AG ein Wohnhaus in Brand geraten.

Lorenz Barazetti / ch media

Die Meldung bestätigte die Kantonspolizei am Dienstagmorgen. Demnach war in einem bewohnten Haus am Weissenbergweg ein Feuer ausgebrochen. Weitere Angaben konnte die Kapo noch nicht machen.

Die Flammen und die Rauchsäule über dem Haus an Hanglage waren weitherum gut sichtbar, wie das Bild eines Leserreporters zeigt. (argoviatoday.ch)

+++ Update folgt +++